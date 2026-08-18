Cuves de récupération d'eau de pluie extra-plates Platine de 1 500 à 15 000 litres
Solution en enterré pour la récupération et l'utilisation de l'eau de pluie. Spécialement conçue pour la récupération de l'eau de pluie,...
Thématique du 28 février au 13 mars
Solution en enterré pour la récupération et l'utilisation de l'eau de pluie. Spécialement conçue pour la récupération de l'eau de pluie,...
Les carrelages de la gamme Authentique de Rouviere Collection imitent à la perfection de vieilles pierres naturelles, avec leurs irrégularités et nuances, tout en ayant les caractéristiques...
Composez vous-même votre clôture avec notre lame claire voie RECTANGULAIRE disponibles en 11 teintes. "Rapide à commander via un site internet très performant." www.lacloturealu.fr...
La terrasse est désormais le prolongement de la maison. Dès que le soleil revient, on s’y installe pour partager de bons moments, paresser ou encore télétravailler... Pour profiter pleinement de cette...
Le panneau Stisolétanch® BBA est un panneau rigide en polystyrène expansé ignifugé à bords droits pour l’isolation sous revêtement d’étanchéité...
Parce que trop de pergolas se ressemblent... Profils Systèmes, en collaboration avec le cabinet Dank Architectes, propose une collection de 11 modèles de pergolas alu (6 modèles originaux...
Le seul stabilisateur de gravier de la marque Nidagravel La société Nidaplast a créé au début des années 2000 le procédé de stabilisation de graviers...
CROSO France, qui commercialise en exclusivité la gamme Grijsen en France, lance “PURE“ une nouvelle série de mobilier urbain composée de bancs, tabourets et sets de pique-nique....
Le muret-bordure Chinon, créé à partir d’un assemblage de vieille pierre, est idéal pour réaliser de petits aménagements décoratifs (bacs à...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.