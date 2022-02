La terrasse est désormais le prolongement de la maison. Dès que le soleil revient, on s’y installe pour partager de bons moments, paresser ou encore télétravailler... Pour profiter pleinement de cette pièce en plus, il faut en prendre soin. L’équiper mais aussi la concevoir de façon durable. Les technologies Deceuninck, lames et sous-structures, sont les réponses idéales pour faire de sa terrasse un espace à vivre confortable et résistant. Focus sur les solutions Deceuninck qui allient esthétique et haute qualité.