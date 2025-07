LA CLOTURE ALU (ABS SAS)

La Clôture Alu conçoit et fabrique en France, depuis plus de 10 ans, des clôtures, claustras et brise-vue en aluminium. Forte d’un ancrage local dans le Tarn, l’entreprise maîtrise toute la chaîne de valeur : de la conception à l’assemblage, en passant par l’extrusion et le thermolaquage via des partenaires certifiés Qualicoat.

Elle propose des kits prêts à poser en vente directe usine, sans intermédiaires, avec livraison rapide dans toute la France (délais moyens : 10 à 15 jours).

Produits & solutions

La gamme s’adresse aux particuliers comme aux professionnels et comprend :

Clôtures aluminium à claire-voie Lames 100 × 18 mm, occultation personnalisable avec entretoises, design ajouré moderne.

Clôtures persiennées Lames inclinées assurant ventilation et occultation partielle. Esthétique contemporaine.

Clôtures pleines à lames larges (modèle Éole) Lames 157 × 18 mm, occultation maximale, lignes sobres et robustes.

Clôtures tressées Finition design en relief, effet décoratif lumineux, parfait pour les jardins et terrasses.

Poteaux aluminium multi-orientables Ajustables pour angles variables (90 à 180°), adaptables sur muret, dalle béton ou scellement.



Personnalisation & finitions

11 coloris thermolaqués disponibles, dont RAL 7016, 7006, 9010 et blanc anti-UV.

Mix & match possible (différents coloris par kit ou par lames).

Intégration de bandeaux décoratifs (découpe laser, motifs personnalisés).

Échantillons couleurs gratuits sur demande.

Facilité de pose

Kits livrés prêts à assembler avec notice claire et tutoriels vidéo.

Poteaux recoupables, pente possible jusqu’à 10°, entraxe de 180 cm.

Accessoires de fixation inclus (hors visserie au sol).

Qualité & engagement