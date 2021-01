DECEUNINCK SAS

Deceuninck conçoit et fabrique (extrusion) des gammes de profilés PVC et composite pour l'amélioration et l'isolation de l'habitat.

Implanté en France depuis 1985, Deceuninck France commercialise des profilés pour la fabrication de fenêtres, portes, volets, ainsi que des profilés de revêtements tels que des lames de terrasse composite, du bardage pvc et composite, et des profils de sous-toiture.

Basée à Roye, dans la Somme (80), Deceuninck emploie 120 personnes.