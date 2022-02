La terrasse, lieu de vie avec Deceuninck

La terrasse est désormais le prolongement de la maison. Dès que le soleil revient, on s’y installe pour partager de bons moments, paresser ou encore télétravailler... Pour profiter pleinement de cette pièce en plus, il faut en prendre soin. L’équiper mais aussi la concevoir de façon durable. Les technologies Deceuninck, lames et sous-structures, sont les réponses idéales pour faire de sa terrasse un espace à vivre confortable et résistant. Focus sur les solutions Deceuninck qui allient esthétique et haute qualité.

Twinson Majestic Massive Pro, belles et robustes

Leur résistance est indissociable de leur design.

Les lames Twinson Majestic Massive Pro se déclinent, en effet, en une gamme de 4 teintes qui offrent un aspect bois veiné sur une face et flammé sur l’autre.

Quant à leur épaisseur de 20 mm, elle permet de limiter la hauteur globale de l’ouvrage.



En matière de confort, les lames Twinson Majestic Massive Pro sont aussi irréprochables. Sans écharde et antidérapantes même mouillées, elles sont une invitation à marcher pieds nus !



Enfin, les lames Twinson Majestic Massive Pro illustrent parfaitement l’esprit Deceuninck. Revêtues d’une enveloppe protectrice à 360°, elle ne se fendent pas, présentent une haute résistance aux impacts, aux tâches, aux rayures, aux UV, et donc une bonne stabilité des couleurs. Elles répondent évidemment aux exigences en matière de résistance au feu et au rayonnement de chaleur et bénéficient du Certificat BRoof (t1) obtenu pour les toitures plates, grâce à leur pose sur lambourde alu P 9522.



Faciles à installer, elles sont aussi aisées à entretenir. Des atouts qui permettent à Deceuninck de les garantir 20 ans*.



* conditions suivant recommandations de pose

Twinson Majestic Character Massive, à toute épreuve

Voilà des lames destinées aussi bien aux particuliers qu’aux lieux de passages intensifs comme les terrasses de restaurants et les esplanades.



En composite Twinson, classé R12 pour sa résistance à la glisse, d’une épaisseur de 20 mm, elles sont conçues pour supporter des charges importantes.



Elles présentent également une reprise d’humidité limitée, résistent aux impacts et rayures, aux rayonnement de chaleur et au feu et bénéficient d’un Certificat BRoof (t1) pour les toitures plates grâce à leur pose sur lambourde alu P 9522. Des atouts en matière de robustesse qui riment aussi avec esthétique et praticité.



La gamme de 6 couleurs permet ainsi de s’intégrer dans toutes les atmosphères tout comme le design recto verso, lisse ou à fines rayures, et la forme pleine qui offre la possibilité de réaliser des découpes variées sans contrainte de finitions.



Et comme toujours avec Deceuninck, les lames Twinson Character Massive sont faciles à poser et à entretenir et s’accompagnent d’une garantie de 15 ans*.



* conditions suivant recommandations de pose

Twinson Essential XL, l’élégance intemporelle

Envie d’un effet parquet ?



Les lames Twinson Essential XL sont LA solution grâce à leur largeur de 180 mm et à l’absence de fixations visibles et de vis apparentes.



Fines rayures et palette de 3 coloris naturels et tendance leur donnent également un look contemporain inédit, parfait pour twister les terrasses, les allées des jardins, et les abords des piscines privées. D’autant que les lames Twinson Essential XL résistent au chlore, sont antidérapantes, même mouillées, et sans écharde.



Robustes, faciles à entretenir et garanties 10 ans, elles sont aussi respectueuses de l’environnement car réalisées en composite Twinson alvéolaire, 100 % recyclable, fabriqué à base de bois garantis écologiques certifiés PEFC. Cette organisation internationale à but non lucratif s’engage pour une gestion forestière durable.



Quand le beau rencontre le bien...

Twinson Click, le déclic Deceuninck

Pour Deceuninck, la durabilité et l’esthétique sont indissociables de la praticité. C’est pourquoi Deceuninck a développé Twinson Click, une sous-structure unique, entièrement recyclable, sans vis, qui simplifie la pose des terrasses.

Twinson Click a été conçue autour du Triax, base triangulaire brevetée par Deceuninck, sur laquelle s’enclenchent les lambourdes en aluminium, des plots réglables en hauteur (de 45 à 225 mm) et des pièces d’extension qui compensent les surfaces inégales. Le choix de l’aluminium pour les lambourdes est un vrai point fort : léger, ce métal, stable et résistant à l’usure, ne présente, en effet, aucun défaut dimensionnel susceptible de compliquer un chantier.

Cette simplicité est complétée par une approche sur-mesure. Les profils qui s’assemblent aisément les uns aux autres, permettent de réaliser des terrasses en longueur et en angle.



Quant au large nuancier qui comprend notamment des teintes flammées, il est synonyme de personnalisation illimitée.



Enfin, Twinson Click, conçu pour fonctionner uniquement avec les lames pleines Twinson, certifiées BRoof (t1), est adaptée au toits-terrasses.



De quoi ouvrir de nouveaux horizons...

Pour en savoir plus exit_to_app