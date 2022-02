Domotique 2022

La nouvelle fenêtre pilotée K•LINE, dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage parfaitement intégré et invisible, permet d’aérer automatiquement sa maison sans avoir à y penser. Elle est également combinable et programmable avec d’autre produits K•LINE pour se protéger des surchauffes estivales grâce au night-cooling, une aération aux heures les plus fraîches de la journée.