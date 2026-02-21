Aménagement Extérieur

Béton coloré pour voiries décoratives : COLORDECOR
Conçu pour la réalisation de voiries colorées, allées aux formes diverses et aux finitions variées : béton brut, balayé, lisse, bouchardé, poli. Elaboré...
Thématique du 23 février au 8 mars
Le sabot DJH-Z et son revêtement ZPRO, l'alliance parfaite entre durabilité et flexibilité pour vos aménagements extérieurs. Ce sabot de charpente convient aux applications...
Flowcrete - Flowbind 2700 est une résine qui assure la fonction de liant dans les revêtements de sol de type moquette de pierre, utilisée pour la réalisation de sols esthétiques,...
Nouvelle gamme de pavés en béton, travaillée en version vieillie ou classique. Le pavé signature classique se décline en trois nuances : Ambre doré, Onyx nuancé...
Dalle alvéolaire OCITY PAV65 – Solution pour parkings perméables en zone urbaine La dalle OCITY PAV65 est un système de stabilisation conçu pour la réalisation...
Rector vous propose une gamme complète de murs de soutènement, de stockage ou de délimitation urbaine. Les murs de soutènement et de stockage Rector vous propose...
PRB CRÉPICHAUX F est un enduit décoratif minéral à la chaux aérienne conçu pour la restauration des façades anciennes. Idéal pour les bâtiments...
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions...
LIXO® Composite – L’occultation premium et durable pour clôtures rigides LIXO® Composite de DIRICKX est une solution d’occultation haut de gamme, certifié FSC,...
