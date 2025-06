PRB CRÉPICHAUX F : enduit décoratif minéral à la chaux aérienne grain fin

PRB CRÉPICHAUX F est un enduit décoratif minéral à la chaux aérienne conçu pour la restauration des façades anciennes. Idéal pour les bâtiments patrimoniaux, il combine respirabilité, finitions soignées et respect des matériaux traditionnels.

Disponible en 93 teintes minérales mates, il valorise l’architecture tout en régulant l’humidité des murs. Son application souple, sa faible consommation et sa compatibilité avec le primaire PRIMCHAUX PE en font une solution complète et performante.

Labellisé EXCELL+ et naturellement ininflammable, il répond aux exigences de qualité de l’air intérieur et de sécurité incendie. Un produit alliant esthétique traditionnelle et performance moderne, prêt à l’emploi pour tous vos projets de rénovation.

Les avantages de PRB CRÉPICHAUX F :

Chaux aérienne, excellente respirabilité des murs, idéal pour bâti ancien.

Assure la bonne régulation de l’humidité, préserve le support et le confort intérieur

Finitions et teintes variées à la matité minérale, sublime l’architecture de l’ouvrage

Adapté aux espaces intérieurs sensibles et à l’environnement vinicole (Excell+)

Revêtement minéral inerte et ininflammable par nature

Matériaux (détail) :

chaux

Labels et certifications (détail) :