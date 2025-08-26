Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions et les rénovations. Avec leur système de rainure et languette affleurant les lames s’emboitent facilement et permettent une pose rapide grâce à un système de clips ingénieux.
Le revêtement de façade Cedral Click est facile à installer et à entretenir. Les lames ont un système de rainure et languette et peuvent être placées horizontalement ou verticalement. La gamme de couleurs Cedral Click est composée de 4 collections, chacune offrant une palette de 6 coloris en finition relief.
Les lames de bardage en fibres-ciment Cedral Click, garanties 10 ans produit et coloration sont faciles à poser et ne nécessitent que peu d'entretien, elles résistent à la moisissure et aux nuisibles. De par leur classification au feu A2-s1,d0 (ininflammable), les lames Cedral Click garantissent une sécurité maximale pour votre habitation. La fixation brevetée du clips permet une pose facile et un ouvrage final résistant. La fixation par agrafe fait que les lames Cedral Click restent démontables.
Matériaux (détail) :
- Ciment, eau, sable, cellulose
Labels et certifications (détail) :
- Avis Technique, A2-s1,d0
- QB
- Garantie 10 ans produit et coloration
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pas besoin de peindre
Vaste choix de coloris
Très facile d'entretien : il suffit de laver à l'eau et au savon
Stabilité dimensionnelle : contrairement aux revêtements en bois ou en PVC, nos lames ne se dilatent pas et ne se contractent pas en raison des changements de température ou de l’humidité. Comme les lames ne bougent pas, elles peuvent être emboîtées les une dans les autres, assurant une finition esthétique et une longue durée de vie.
Facile d’installation : Aucun pré-perçage nécessaire, prévoir un outillage adéquat
Résistant au feu, insonorisant et résistant à l'eau et aux nuisibles
Matériaux
- Ciment, chaux
Divers
Pose sur ossature bois . La meilleure solution d'isolation thermique par l'extérieur lorsqu'un isolant est ajouté.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement
Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels....
Artoit : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Artoit est une ardoise losangée en fibres-ciment, idéale pour la rénovation des toitures et façades en copropriété. Son design unique en losange...
Tecta : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie...
Kergoat : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Kergoat est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme aux bords épaufrés avec une finition lisse ou relief, idéale pour la rénovation des toitures et des façades....
Pommay : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable...
Orléane : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Orléane est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en deux...
Vertigo : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Vertigo est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en trois coloris...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Construire des mondes plus beaux
Qu'est ce que le fibre-ciment ? Pourquoi est-ce le bon choix pour votre façade ? Retour sur l'intervention de Cedral sur la tribune des solutions.