Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement

Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions et les rénovations. Avec leur système de rainure et languette affleurant les lames s’emboitent facilement et permettent une pose rapide grâce à un système de clips ingénieux.

Le revêtement de façade Cedral Click est facile à installer et à entretenir. Les lames ont un système de rainure et languette et peuvent être placées horizontalement ou verticalement. La gamme de couleurs Cedral Click est composée de 4 collections, chacune offrant une palette de 6 coloris en finition relief.

Les lames de bardage en fibres-ciment Cedral Click, garanties 10 ans produit et coloration sont faciles à poser et ne nécessitent que peu d'entretien, elles résistent à la moisissure et aux nuisibles. De par leur classification au feu A2-s1,d0 (ininflammable), les lames Cedral Click garantissent une sécurité maximale pour votre habitation. La fixation brevetée du clips permet une pose facile et un ouvrage final résistant. La fixation par agrafe fait que les lames Cedral Click restent démontables.

Matériaux (détail) :

Ciment, eau, sable, cellulose

Labels et certifications (détail) :