Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement

Cedral
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions et les rénovations. Avec leur système de rainure et languette affleurant les lames s’emboitent facilement et permettent une pose rapide grâce à un système de clips ingénieux. 
Le revêtement de façade Cedral Click est facile à installer et à entretenir. Les lames ont un système de rainure et languette et peuvent être placées horizontalement ou verticalement. La gamme de couleurs Cedral Click est composée de 4 collections, chacune offrant une palette de 6 coloris en finition relief.

Les lames de bardage en fibres-ciment Cedral Click, garanties 10 ans produit et coloration sont faciles à poser et ne nécessitent que peu d'entretien, elles résistent à la moisissure et aux nuisibles. De par leur classification au feu A2-s1,d0 (ininflammable), les lames Cedral Click garantissent une sécurité maximale pour votre habitation. La fixation brevetée du clips  permet une pose facile et un ouvrage final résistant. La fixation par agrafe fait que les lames Cedral Click restent démontables.

Matériaux (détail) :

  • Ciment, eau, sable, cellulose

Labels et certifications (détail) :

  • Avis Technique, A2-s1,d0
  • QB
  • Garantie 10 ans produit et coloration

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pas besoin de peindre
Vaste choix de coloris
Très facile d'entretien : il suffit de laver à l'eau et au savon
Stabilité dimensionnelle : contrairement aux revêtements en bois ou en PVC, nos lames ne se dilatent pas et ne se contractent pas en raison des changements de température ou de l’humidité. Comme les lames ne bougent pas, elles peuvent être emboîtées les une dans les autres, assurant une finition esthétique et une longue durée de vie.
Facile d’installation : Aucun pré-perçage nécessaire, prévoir un outillage adéquat
Résistant au feu, insonorisant et résistant à l'eau et aux nuisibles

Matériaux

  • Ciment, chaux

Divers

Pose sur ossature bois . La meilleure solution d'isolation thermique par l'extérieur lorsqu'un isolant est ajouté.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Autres produits

Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


