Murs de soutènement, de stockage & murs blocs

Rector vous propose une gamme complète de murs de soutènement, de stockage ou de délimitation urbaine.

Les murs de soutènement et de stockage

Rector vous propose une gamme complète de murs de stockage et de soutènement, capable de répondre à l’ensemble de vos attentes en termes de stockage de matériaux, d’aménagements paysagers, d’ouvrages routiers, etc.

Elle se compose 5 de catégories de murs en béton : série E, série M, série G, série GST et série AS et est disponible dans toute la France.

Nos murs de soutènement en béton sont conçus pour supporter et retenir les charges du sol.

Ils permettent d’éviter l’érosion du sol et donc les glissements de terrain, en particulier lorsque le sol est en pente.

Les murs de soutènement en L ou en T inversé de séries E, M, G et GST sont utilisés pour la réalisation d’aménagements paysagers, de parkings, d’ouvrages routiers (rampe d’accès, murs de retenue verticaux), de murs de quai, de bassins, etc. Ils peuvent également être employés pour l’aménagement de murs de déchetterie (murs de quai et rampes, cloisons de séparation, etc.).

Nos murs de stockage sont destinés à retenir et à stocker des matériaux : agrégats, denrées, céréales, etc. Dotés d’une résistance structurelle élevée, ils résistent aux charges lourdes et aux variations climatiques : les matériaux sont protégés et conservés en toute sécurité !

Les murs de stockage en L ou T inversé de séries M, G, GST et AS sont disponibles en plusieurs hauteurs pour s’adapter à vos besoins de stockage, en fonction du volume et du type de matériau à stocker.

Les murs blocs

Les murs blocs sont des éléments en béton empilables et réutilisables. S’inspirant du jeu de construction, ils ont été inventés pour s’emboîter de manière simple et précise et garantissent une installation très rapide !

Les murs blocs sont employés pour réaliser des zones de stockage agricole ou industriel, des centres de collectes, des délimitations de terrains, des retenues de terre, etc.

Bénéficiez de la modularité des murs blocs pour créer un mur qui s’adapte parfaitement à votre projet. L’assemblage des murs blocs est particulièrement facile : il vous suffit de superposer les blocs, en créant le premier rang sur un sol stabilisé ou sur une assise en béton. Ensuite, vous n’avez plus qu’à empiler vos blocs, en fonction de la hauteur souhaitée !

La manutention est sécurisée grâce aux deux ancres intégrées sur la face supérieure des murs blocs. Sur demande, deux réservations supplémentaires peuvent être ajoutées pour faciliter la manutention par chariot élévateur.