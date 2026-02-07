Domotique 2026

Le coffre de volet roulant intégré (intérieur) LEUL
CVRI : Le coffre de volet roulant intégré (intérieur). Manœuvre Ce coffre de volet roulant, posé à l'intérieur, dispose de différentes...
Consommation, tirage, qualité de combustion, stock de bois, entretien… Qui connaît réellement son chauffage au bois ? Pour suivre et optimiser le fonctionnement d'un...
MiSet et MiPro Sense sont des régulations au design moderne. Elles disposent d’une dalle LCD rétroéclairée et tactile pour une utilisation simple. Leur version radio a...
Dans une maison connectée, l’ePoignée de fenêtre ConnectSense détecte de manière fiable les tentatives d’effraction au niveau de la fenêtre et les signale à la box domotique. Intégrée dans un système domotique,...
Les atouts de sensoCOMFORT ! sensoCOMFORT (VRC 720) est une régulation qui trouve sa place dans tous les intérieurs, grâce à l’élégance de son design....
DAKO Smart Connect est un système dédié au contrôle des portes de garage et des volets roulants automatiques. Le système permet d’ouvrir et de fermer les portes...
De plus en plus de clients profitent des avantages de la digitalisation et de la mise en réseau aussi bien à domicile, dans le tertiaire que dans l’espace public. HOPPE, fournisseur...
Therma Connect anticipe, pilote et optimise le chauffage du domicile en toute autonomie grâce à des fonctionnalités des plus innovantes. Il se distingue notamment par son mode...
Comap Smart Home : solutions de chauffage intelligent. Grâce aux thermostats et têtes thermostatiques connectés Comap Smart Home, le pilotage des installations de chauffage permet...
Le volet roulant ARZ Komfort offre un confort complet pour l'utilisation des combles en protégeant contre la surchauffe, permettant l'obscurcissement de l'intérieur, assurant...
