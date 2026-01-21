Occultation LIXO® Composite

LIXO® Composite – L’occultation premium et durable pour clôtures rigides

LIXO® Composite de DIRICKX est une solution d’occultation haut de gamme, certifié FSC, conçue pour offrir un maximum d’intimité et un rendu esthétique moderne. Fabriqué en matériau composite imputrescible et sans entretien, il garantit une longue durabilité face aux intempéries et aux UV, tout en répondant aux besoins croissants d’intimité des jardins et espaces résidentiels.

Compatible avec les panneaux rigides DIRICKX, LIXO® Composite se pose facilement en glissant les lames entre les mailles du panneau, sans outillage spécifique.

Ses finitions gris anthracite ou aspect bois s’intègrent naturellement dans les aménagements extérieurs contemporains.

Idéal pour les maisons individuelles, terrasses ou résidences collectives, il offre une occultation élégante, robuste et durable.