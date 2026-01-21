Occultation LIXO® Composite
LIXO® Composite – L’occultation premium et durable pour clôtures rigides
LIXO® Composite de DIRICKX est une solution d’occultation haut de gamme, certifié FSC, conçue pour offrir un maximum d’intimité et un rendu esthétique moderne. Fabriqué en matériau composite imputrescible et sans entretien, il garantit une longue durabilité face aux intempéries et aux UV, tout en répondant aux besoins croissants d’intimité des jardins et espaces résidentiels.
Compatible avec les panneaux rigides DIRICKX, LIXO® Composite se pose facilement en glissant les lames entre les mailles du panneau, sans outillage spécifique.
Ses finitions gris anthracite ou aspect bois s’intègrent naturellement dans les aménagements extérieurs contemporains.
Idéal pour les maisons individuelles, terrasses ou résidences collectives, il offre une occultation élégante, robuste et durable.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
1. Matériau
Lames en matériau composite certifié FSC, imputrescible, conçues pour durer sans se déformer ni pourrir.
2. Résistance & durabilité
Aucune sensibilité à l’humidité : ne gonfle pas, ne se fissure pas.
Entretien nul : ne nécessite ni lasure, ni peinture, ni traitement.
Résistant aux UV et aux intempéries.
Garantie 10 ans selon condition
3. Compatibilité panneaux
Compatible avec les panneaux rigides DIRICKX, en neuf comme en rénovation.
4. Système de pose
Installation sans outils, les lattes se glissent simplement dans les mailles du panneau.
Pose à l’avancement possible, même pour un particulier.
Système complet incluant : lames composites, renforts et lisses de finition en aluminium.
5. Dimensions
Les kits existent en plusieurs hauteurs : 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,90 m.
6. Esthétique & coloris
Finitions premium disponibles en : Gris anthracite, Aspect bois,
Rendu soigné, idéal pour les aménagements extérieurs modernes.
Divers
Usage recommandé : jardins privés, terrasses, résidences collectives, espaces extérieurs nécessitant discrétion et style.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Logement collectif
- Maison individuelle
