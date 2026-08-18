Aménagement Intérieur

Plafonds bois : LAWAPAN
Pose sur ossature T de 24 Standard, les dalles bois sont semi-encastrées et totalement démontables par le dessous, permettant un accès très facile au plénum. La modularité est marquée par un joint creux...
Thématique du 18 janvier au 1 février
Pose sur ossature T de 24 Standard, les dalles bois sont semi-encastrées et totalement démontables par le dessous, permettant un accès très facile au plénum. La modularité est marquée par un joint creux...
Conservatoire de musique J-B. Lully à Puteaux. Traitement acoustique performant avec les revêtements textiles techniques ALYOS : alpha w = 1.0 Dans le cadre de la restructuration du conservatoire J-B....
Pour un encombrement réduit et une ergonomie en parfaite adéquation avec le mobilier, les lampadaires LUDIC peuvent être adapté et fixé sur les meubles de travail grâce aux systèmes de presses et de pinces...
la solution U4 repositionnable prête à l’emploi. Ce système de dalles et lames plombantes « Exclusivité Gerflor », prêtes à poser Il présente des caractéristiques exceptionnelles en termes de facilité...
Cette cloison à ossature aluminium sans montant apparent. Dans sa finition pleine, le bord-à-bord est parfaitement respecté grâce au système d’accroche PERFORMA®, assurant une planéité des parements pour...
Escalier métallique intérieur, avec marches en bois exotique ou métalliques antidérapantes. - Conforme pour établissement recevant du public - Finition thermolaquée, RAL au choix - Avec ou sans palier...
Pour assurer la sécurité des enfants sur les aires de jeux et dans les écoles, normaclo™ a développé une clôture en treillis soudé robuste, sûre et ludique. Avec un vide entre fils verticaux de 70 mm,...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.