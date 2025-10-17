ConnexionS'abonner
Fermer
BOMBRUN - Batiweb

BOMBRUN

1000 route du Bourg - ZA les Priaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
France
Site web de la marque

BOMBRUN fabricant français d’escaliers métalliques et de rampes d’accès pour handicapés est implanté depuis 1994 à Vernosc-les-Annonay en Ardèche au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Innover dans la gamme des escaliers

Nous avons commencé par innover en créant, dans un premier temps, toute une gamme d’escabeaux et marche-pieds permettant un accès sécurisé à l’arrière des camions poids lourds. Dans un second temps, nous avons inventé l’escalier droit à géométrie variable qui permet de s’adapter à toutes les hauteurs grâce à un système de pivots.

La gamme de produits s’est très vite élargie avec des escaliers hélicoïdaux ainsi que des rampes d’accès pour handicapés. Nous proposons un ensemble de solutions sécurisées d’accès aux étages dans les bâtiments, de franchissement technique ou d’issues de secours. Nous avons également breveté des marches antidérapantes s’adaptant à tous nos produits.

Sur plus de 1000m² nous concevons des escaliers répondant au cahier des charges des professionnels de la construction (architectes, constructeurs…), ainsi qu’à l’ensemble des normes en vigueur dont la norme NF E85-015 garantissant la protection des usagers des escaliers ainsi que la solidité des matériaux. Tous les produits s’adaptent à vos exigences, vos différentes contraintes et vos recommandations.

Performance et qualité

Nos ateliers sont équipés d’outils de pointes performants permettant un travail de qualité et de précision. Tout au long de la production nous sommes extrêmement vigilants sur la qualité d’exécution et d’assemblage de nos escaliers.
Nous livrons sur la France entière.

Le savoir-faire de BOMBRUN :

  • Escaliers : Droits, droits à géométrie variable, hélicoïdaux, cages, issue de secours, intérieurs et marches.
  • Garde-Corps
  • Passerelles 
  • Rampes d'accès
  • Accès véhicules PL

Produits de la marque

Escalier intérieur

Escalier métallique intérieur, avec marches en bois exotique ou métalliques antidérapantes. - Conforme pour établissement recevant du public - Finition thermolaquée, RAL au choix - Avec ou sans palier...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.