BOMBRUN fabricant français d’escaliers métalliques et de rampes d’accès pour handicapés est implanté depuis 1994 à Vernosc-les-Annonay en Ardèche au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Innover dans la gamme des escaliers

Nous avons commencé par innover en créant, dans un premier temps, toute une gamme d’escabeaux et marche-pieds permettant un accès sécurisé à l’arrière des camions poids lourds. Dans un second temps, nous avons inventé l’escalier droit à géométrie variable qui permet de s’adapter à toutes les hauteurs grâce à un système de pivots.

La gamme de produits s’est très vite élargie avec des escaliers hélicoïdaux ainsi que des rampes d’accès pour handicapés. Nous proposons un ensemble de solutions sécurisées d’accès aux étages dans les bâtiments, de franchissement technique ou d’issues de secours. Nous avons également breveté des marches antidérapantes s’adaptant à tous nos produits.

Sur plus de 1000m² nous concevons des escaliers répondant au cahier des charges des professionnels de la construction (architectes, constructeurs…), ainsi qu’à l’ensemble des normes en vigueur dont la norme NF E85-015 garantissant la protection des usagers des escaliers ainsi que la solidité des matériaux. Tous les produits s’adaptent à vos exigences, vos différentes contraintes et vos recommandations.

Performance et qualité

Nos ateliers sont équipés d’outils de pointes performants permettant un travail de qualité et de précision. Tout au long de la production nous sommes extrêmement vigilants sur la qualité d’exécution et d’assemblage de nos escaliers.

Nous livrons sur la France entière.

Le savoir-faire de BOMBRUN :