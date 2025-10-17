QOVANS
14700 Falaise
France
QOVANS ® est un acteur majeur dans la création, la fabrication et la mise en œuvre de solutions et de systèmes de cloisonnements pour les aménagements des espaces tertiaires, industriels et ERP.
Notre savoir-faire, notre politique d’innovation et notre réactivité nous repositionnent aujourd’hui comme un leader de tendances sur nos marchés.
Les filiales du groupe QOVANS ®
QOVANS INDUSTRIE : crée, conçoit et fabrique des systèmes de cloisons amovibles et de cabines sanitaires pour les aménagements d’espaces pour le tertiaire et l’industrie. Notre site industriel de 30 000m² nous permet d’intégrer les ateliers de fabrication :
- Thermolaquage
- Usinage des profilés aluminium
- Usinage et fabrication de cloisons bois monoblocs
- Usinage de panneaux en stratifié compact
QOVANS SERVICES : certifiée QUALIBAT, réalise la pose de l’ensemble des systèmes fabriqués par le groupe ainsi que les prestations de faux plafonds, cloisons sèches, planchers techniques et tous les autres ouvrages complémentaires dans le cadre de macro-lots.
Fontex, panneaux pour l’agencement intérieur des bâtiments modulaires.
Les panneaux monoblocs à structure autoportante sont conçus pour agencer les magasins et apporter des solutions d’aménagements spécifiques aux industriels et collectivités. Fontex,...
Bancs Saniclips
Les produits de la gamme Vestiaires ont été spécialement conçus pour les ERP. Résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion, ils conviennent parfaitement aux milieux de forte affluence tout comme aux...
Casiers Saniclips
Les produits de la gamme Vestiaires ont été spécialement conçus pour les ERP. Résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion, ils conviennent parfaitement aux milieux de forte affluence tout comme aux...
Porte bois stratifié QOVANS
Les portes bois stratifié apportent la touche design et élégante à vos aménagements de bureaux. Disponibles dans différentes finitions parmi notre Collection DOOR, elles offrent un rendu homogène et esthétique...
Cabine sanitaire Sanikids
Saniclips est la marque du groupe QOVANS dans l'aménagement des espaces sanitaires. Les cabines Sanikids ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP. ➜ Du stratifiés compact pour...
Cabine sanitaire Prestige
Saniclips est la marque du groupe QOVANS dans l'aménagement des espaces sanitaires. Les cabines Prestige ont été spécialement conçues pour vous proposer un produit résistant et raffiné esthétiquement. ➜...
Cabine sanitaire Epure
Saniclips est la marque du groupe QOVANS dans l'aménagement des espaces sanitaires. Les cabines Epure ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP. ➜ Du stratifiés compact pour la...
Cloison modulaire P85 ELIGNE
Cloison amovible bi-bloc à ossature aluminium laqué ou anodisé poli brossé, P85 ELIGNE est la finition à joints creux du système P85 pour créer des espaces tertiaires harmonieux. Sur option, des rainures...
Cloison coupe-feu 1 heure HPF-60
Afin de répondre aux spécificités de certaines zones imposant une résistance au feu élevée, la cloison acier HPF-60 est classée Ei60 en plein. Composée de quatre panneaux, la cloison HPF-60 offre une...
Cloison amovible C+ GROOVE
Les panneaux bois toute hauteur installés en applique sur l’ossature de la cloison favorisent l’aménagement d’espaces cosy. La finition à joints creux permet une harmonie et une acoustique appréciées dans...