QOVANS ® est un acteur majeur dans la création, la fabrication et la mise en œuvre de solutions et de systèmes de cloisonnements pour les aménagements des espaces tertiaires, industriels et ERP.



Notre savoir-faire, notre politique d’innovation et notre réactivité nous repositionnent aujourd’hui comme un leader de tendances sur nos marchés.



Les filiales du groupe QOVANS ®

QOVANS INDUSTRIE : crée, conçoit et fabrique des systèmes de cloisons amovibles et de cabines sanitaires pour les aménagements d’espaces pour le tertiaire et l’industrie. Notre site industriel de 30 000m² nous permet d’intégrer les ateliers de fabrication :



- Fabrication de parements- Thermolaquage- Usinage des profilés aluminium- Usinage et fabrication de cloisons bois monoblocs- Usinage de panneaux en stratifié compactQOVANS SERVICES: certifiée QUALIBAT, réalise la pose de l’ensemble des systèmes fabriqués par le groupe ainsi que les prestations de faux plafonds, cloisons sèches, planchers techniques et tous les autres ouvrages complémentaires dans le cadre de macro-lots.