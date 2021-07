Avec son propre site de production implanté à Nantes, RADIAN crée, développe et fabrique depuis plus de 20 ans, des appareils d'éclairage permettant à ses clients et prescripteurs - qu’ils soient agenceurs de bureaux, architectes, concepteurs lumière- de concevoir et aménager des espaces de travail confortables, conviviaux et valorisants qui contribuent à la santé et au bien être de chacun.

Face aux exigences des nouvelles réglementations, RADIAN recherche en permanence pour ses appareils le meilleur ratio confort / performances / sobriété énergétique.

En alliant l'utilisation de dispositifs de gestion de la lumière (relais, cellules individuelles ou collectives…) à des technologies telles que les LEDS, RADIAN propose aujourd'hui des appareils d'éclairage plus efficaces et intelligents à même de diviser par 10 les puissances consommées.

A l'heure ou les nouvelles normes en vigueur incitent à rénover de nombreux parcs de bureaux et notamment l'éclairage qui les équipe, RADIAN apporte des solutions d'éclairage pertinentes tant sur le plan de l'amélioration des conditions de travail qu'au niveau du coût de fonctionnement et de la rentabilité de l'investissement.

Des appareils performants à haute efficacité énergétique. Une flexibilité d'installation pour un réaménagement des espaces en fonction des besoins de l'entreprise. Un éclairage ergonomique, une qualité de lumière qui améliore la perception visuelle.

Une utilisation simple et des réglages adaptables aux besoins individuels. Une maintenance aisée et économique. Telles sont les principales les raisons pour lesquelles nos clients nous accordent leur confiance.

Le savoir-faire de RADIAN :