RUBANS LED COB : un éclairage harmonieux sur toute la ligne

Les nouveaux rubans LED COB offrent un éclairage ultra uniforme. En effet, la technologie COB innovante permet d’intégrer un grand nombre de puces LED, même dans les plus petits espaces. Également dotés d’une couche de phosphore, les rubans LED produisent une ligne lumineuse et homogène. Ainsi, contrairement aux bandeaux LED conventionnels, les points lumineux se fondent parfaitement sur toute la longueur.

Un excellent rendu des couleurs et de nombreux avantages

Les nouveaux rubans LED COB présentent un autre avantage de taille. En effet, avec un IRC inférieur à 90, leur indice de rendu des couleurs est plus élevé que la moyenne. Ainsi, ils représentent une solution idéale pour une conception d’éclairage moderne et subtile dans les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail. Par ailleurs, les rubans LED COB LEDVANCE offrent tous les avantages habituels de leur classe de performance. Parmi ces avantages, on peut notamment citer une large gamme de températures de couleur, une capacité de réglage de l’intensité, de la flexibilité, la possibilité de découper le module, une installation simple grâce aux câbles intégrés aux deux extrémités ainsi qu’un raccordement sans outils.

Des accessoires polyvalents pour une flexibilité maximale

Les rubans LED COB LEDVANCE sont équipés d’une bande adhésive au dos pour une installation rapide et simple sur toute surface lisse. Une vaste sélection de pilotes, de connecteurs et de profils garantit une liberté d’installation et de conception de l’éclairage maximale.



Caractéristiques du produit :

Ruban LED flexible et ajustable

Flux lumineux : 1 000 lm/m

Excellent IRC : > 90

Plus petite unité ajustable : 62,5 mm

Vaste gamme de températures de couleur : du blanc chaud à la lumière du jour froide

Intensité variable grâce aux pilotes adaptés

Passez aux RUBANS LED COB LEDVANCE et impressionnez vos clients avec un éclairage linéaire ultra homogène.

