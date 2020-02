Fondé en 1874, le Groupe Schindler est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, et de produits permettant, par exemple, la gestion de la mobilité dans un bâtiment.



Forts d’une expérience de 140 ans et de leur position de n°1 en France en installations nouvelles, nos 3000 collaborateurs vous apportent des solutions adaptées à tous vos projets, et ce, grâce à la diversité de notre gamme de produits.



A la pointe de l’innovation, Schindler réinvente l’ascenseur et lance en 2014 les Graphic Walls qui permettent de re-décorer sur-mesure une cabine d’ascenseur grâce à un choix illimité de combinaisons graphiques imprimées sur un film stratifié.



Les produits Schindler garantissent le meilleur de la mobilité pour tous et transportent aujourd’hui 1 milliard de personnes chaque jour dans le monde.



Retrouvez nous sur www.schindler.fr