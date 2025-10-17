La société EYE NETWORKS crée des applications mobiles et web. Elle est la première sur le marché à concevoir une application de dématérialisation du Marquage / Piquetage réglementaire qui respecte la norme NF S 70-003.



L’application CPO est disponible sur mobile et PC, synchronisées en temps réel.

Nous guidons les professionnels de terrain dans la réalisation et la gestion de leurs chantiers. Pour accompagner les entreprises, une formation professionnelle est prévue pour simplifier la mise en œuvre du décret.



Également spécialisée dans la conception de sites web, la programmation et le développement d’applications, EYE-NETWORKS s’inscrit dans la valorisation de ses entreprises partenaires en mettant en oeuvre leur transition numérique et écologique de façon simple et sécurisée.