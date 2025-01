ePoignées de fenêtre pour Smart Home / Smart Building

De plus en plus de clients profitent des avantages de la digitalisation et de la mise en réseau aussi bien à domicile, dans le tertiaire que dans l’espace public. HOPPE, fournisseur de solutions mécaniques depuis de nombreuses années, propose une gamme de produits mécatroniques à intégrer dans des systèmes Smart Home et Smart Building. La qualité reconnue des produits mécaniques s’associe à des composants électroniques connectables de haute qualité pour créer des poignées de fenêtre électroniques dans l’air du temps, offrant plus de confort et de sécurité à l’utilisateur. Les produits de la gamme des ePoignées de fenêtre sont principalement des composants de protection, de confort et d’économie d’énergie pour les systèmes Smart Home et Smart Building.

Ces poignées communiquent avec la box et émettent un signal radio dès qu’elles changent de position. La position de la fenêtre est ainsi transmise au système Smart Home grâce au capteur directement intégré dans la poignée et au mouvement de rotation de celle-ci (technologie EnOcean).

Elles fournissent donc au système Smart Home/Smart Building des informations permettant d’améliorer les processus programmés, comme la gestion du chauffage, de la climatisation et de l’alarme.

Les ePoignées de fenêtre HOPPE fonctionnent sans pile et sans câble : la communication entre la poignée et la box est donc sécurisée et ne créée pas d’ondes néfastes pour la santé. Leur mise en service est facile et instantanée : la poignée est connectée, détectée puis intégrée au système comme les autres composants.