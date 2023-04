Therma Connect : le thermostat connecté auto-programmable

Therma Connect anticipe, pilote et optimise le chauffage du domicile en toute autonomie grâce à des fonctionnalités des plus innovantes.

Il se distingue notamment par son mode d’apprentissage autonome capable de comprendre et mémoriser le rythme de vie des occupants. Cette technologie est associée à un dispositif de détection d’ouverture des fenêtres afin de s’assurer de ne pas chauffer une pièce inutilement.

7 modes d’utilisation et 10 profils d’utilisation complètent les fonctionnalités autonomes du thermostat pour répondre à des besoins spécifiques : hors gel, vacances, boost, hôtellerie, bureau…

Pour adapter davantage l’installation de chauffage et de rafraîchissement aux besoins des occupants, Therma Connect est pilotable à distance par l’application My Therma et par commande vocale grâce aux assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa.

Therma Connect garantit une baisse des consommations dans le logement tout en préservant le confort d’une ambiance chaleureuse en hiver ou rafraîchissante en été.

Labels & Certifications (détail) :