Pour obtenir une information de la part de la marque « HOPPE FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

HOPPE est le spécialiste européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation de poignées pour portes et fenêtres. Nos poignées répondent aux attentes qualitatives, techniques et esthétiques de projets durables et éco-responsables.

Présent dans plus de 90 pays, avec 6 usines de production implantées en Europe, HOPPE s’impose comme une référence en matière de fonctionnalité et d’esthétiques appliquées à l’habitat.

HOPPE propose la gamme la plus large et profonde de poignées pour menuiseries intérieures et extérieures, englobant des poignées pour portes intérieures, extérieures, portes-fenêtres, fenêtres et coulissants, déclinées dans des formes variées et des finitions de haute qualité. Chaque poignée reflète un savoir-faire industriel éprouvé, porté par une fabrication européenne rigoureuse et durable.

Des innovations reconnues, offrant confort, sécurité et durabilité comme avec le carré à montage rapide qui garantit une fixation simple et durable de la poignée sur la porte, Secustik, le mécanisme de verrouillage intégré dans les poignées de fenêtre avec son cliquetis audible, ou encore l’ePoignée de porte HandsFree qui permet d’ouvrir la porte d’entrée sans contact.

La robustesse des produits est garantie pour une utilisation intensive. Grâce à leur facilité d’installation, leur design et leur polyvalence, les poignées HOPPE répondent aux exigences des projets résidentiels et professionnels.