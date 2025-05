COMPOSITION DU STORE : Le volet roulant ARZ Komfort est fabriqué à partir de profilés en aluminium extrudé EN-AW 6063-T6 et laqué en polyester pour assurer une structure rigide et robuste. Les lames du volet roulant sont constituées de profilés en aluminium extrudé remplis de mousse de polyuréthane et reliés par des connecteurs en élastomère hermoplastique (TPE).

ASPECT EXTÉRIEUR RAL 7022 (102). Autres coloris possibles dans la gamme RAL.

MATERIAUX UTILISE : profilés - aluminium extrudé EN-AW 6063-T6 / vernis - polyester modifié / connecteur à lamelles - TPE (élastomères thermoplastiques)