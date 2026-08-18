Das DENFC, exutoire de désenfumage
La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
Thématique du 22 septembre au 2 octobre
La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
Contrairement aux serrures traditionnelles avec lesquelles, en cas de perte de clés, vous devez remplacer les serrures et les clés concernées, (inconvénient certain et coût financier), avec les nouvelles...
Facilitateur de pose, facilitateur de vie Dalles & lames décorées - LVT Rapide & facile - la solution repositionable prête à l'emploi de Gerflor : • Rapide et facile : 15 m² / heure • Prêt à...
ELENA, l'élévateur qui fait rimer accessibilité et design ! Jusqu'à 3 mètre de course et sans local machinerie. La maintenance est ainsi simplifiée...
Installée sans gaines, ni bouches, HELIOS Airmaster est la solution idéale de ventilation double flux décentralisée à haut rendement (>85%) pour les écoles, les bureaux et la rénovation. L’énergie nécessaire...
Le nouveau système d'entraînement pour portes automatiques coulissantes à 1 ou 2 vantaux SlimdriveSL NT allie puissance et discrétion par sa technologie capable de supporter...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.