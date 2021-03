HELIOS VENTILATEURS

Fabricant allemand de ventilateurs et composants aérauliques, HELIOS est une entreprise familiale, innovatrice et constamment orientée vers l'avenir.

Nous disposons de plusieurs sites totalisant 100 000 m² sur lesquels sont implantés des bâtiments de production et de stockage ultra modernes d’une superficie de 50 000 m², permettant la fabrication et la commercialisation de produits de haute qualité. Une large gamme de produits, des innovations exemplaires et une longue expérience font de HELIOS, l’un des leaders européens de la ventilation.

HELIOS offre une gamme exceptionnelle couvrant des plages de débits et pressions particulièrement élevées et répondant également à des besoins plus spécifiques. Quelle que soit la complexité du projet, il est aisé de trouver la solution idéale parmi les 3000 références proposées.

Choisir HELIOS, c’est l’assurance de trouver la solution adéquate pour faire avancer votre projet, quels que soient les dimensions ou les critères de performance requis.

Exemples de produits :

Ventilateurs de paroi, de vitre et de plafond

Centrales double flux à récupération d’énergie

Puits canadiens, conduits isolés ou semi-rigides

Caissons d'extraction type C4

Ventilateurs hélicoïdes et centrifuges

Ventilateurs de désenfumage pour la sécurité incendie

Grands ventilateurs axiaux hautes performances

Les différentes installations peuvent nécessiter un diamètre d'hélice allant jusqu'à 7100 mm et des performances jusqu'à 2,2 millions de m3/h. Avec à chaque fois, la garantie d’une parfaite compatibilité entre les ventilateurs et leurs accessoires.

Le savoir-faire d’HELIOS :