VEGETALISATION DE FACADE GREEN SOLUTIONS
On ne présente plus les qualités techniques et visuelles d'une végétalisation de façade. GREEN SOLUTIONS offre une multitude de combinaisons câbles, barres et accessoires inox pour végétaliser durablement...
Thématique du 12 octobre au 26 octobre
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Fixation ultra résistante à la fois immédiate et durable sur tout revêtement de sol ! Une architecture du clou et un système double colle brevetés : un anneau...
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