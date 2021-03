JAKOB France

Depuis 1904, JAKOB ROPE SYSTEMS produit des cordes et des câbles de la plus haute qualité. En tant qu’entreprise familiale de la troisième génération, nous sommes attachés à nos racines à Trubschachen, dans l’Emmental, et à nos employés et clients dans le monde entier.

Nous fournissons à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité à des prix compétitifs. Nos usines ont mis en place un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001.

Nous sommes attachés à nos origines dans l’Emmental et soutenons les entreprises locales chaque fois que cela est possible.

Notre département de recherche et développement contribue à l’industrie. Nous sommes membres d’organisations industrielles et de normalisation et nous collaborons avec des autorités.

Nous donnons un avenir à l’artisanat traditionnel de la corderie, en offrant des places d’apprentissage.

Depuis plus de 110 ans, JAKOB ROPE SYSTEMS produit des cordes et câbles de qualité Suisse. Notre gamme de produits couvre tous types de câbles : de la corde traditionnelle en chanvre au câble galvanisé, complété par notre gamme d’accessoires pour le levage. Nos câbles en acier inox et notre filet de câbles en acier Webnet sont connus parmi les architectes et l’industrie du bâtiment

Les produits de JAKOB ROPE SYSTEMS sont connus pour leur polyvalence, esthétique et stabilité. En conséquence, ils couvrent un large domaine d’utilisation. Nos produits sont utilisés surtout où la sécurité, la fiabilité et l’esthétique sont aspects fondamentaux.

Le savoir-faire de JAKOB ROPE SYSTEMS :