JONCHÈRE REPLIK

JONCHERE conçoit et fabrique des produits en béton depuis 1954. Sa réputation et son savoir-faire dans ce domaine s'expriment par une gamme très séduisante de pavés, dalles et bordures pour l'aménagement urbain baptisée Replik.

Plus de 1000 références dans toute la France ont permis de proposer des couleurs adaptées aux spécificités géographiques ainsi que des textures élégantes, confortables et compatibles PMR.

Voirie, trottoir, avenue, place, esplanade, parvis, centres anciens, ZAC, PRU, fronts de mer sont aménagés dans une optique qualitative et pérenne grâce à Replik.

Adossée depuis 2014 au groupe Saint Leonard - acteur majeur de la préfabrication béton en Ile de France - la préoccupation actuelle est de conserver cette dynamique d'innovation à des prix toujours aussi intéressants par rapport aux matériaux naturels.

5 bonnes raisons de choisir Replik (et pas un autre produit de voirie…) :

une alternative aux ressources naturelles (pierres, bois etc)

des combinaisons de forme, texture et couleur infinies

une qualité de vieillissement exceptionnelle

une industrie française et des emplois localisés

des matériaux économiques

Le savoir-faire de REPLIK :