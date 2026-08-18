HIMACS pour agencement commercial & ERP
HIMACS est idéal pour les zones très fréquentées : il est durable et fonctionnel, mais également esthétique et capable des plus beaux designs. DES...
Thématique du 16 septembre au 29 septembre
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Lorsque beaucoup de gens se trouvent dans la même pièce, la qualité de l’air se dégrade. Comme la qualité de l’air ambiant est associé à notre...
Les fractales sont des motifs répétés à différentes échelles. C’est aussi la méthode de création de motifs que la nature préfère....
La première solution GEB de pâte à joint et filasse certifiée eau potable. La pâte à joint Gebatout2 et la filasse de lin RT1 assurent l’étanchéité...
ISOLANT POUR FACADES SKYTECH PRO XL est un pare-pluie HPV, non combustible et isolant. Il permet de faire une enveloppe continue isolante et respirante sans renfoncement au niveau des menuiseries. Idéal...
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Sécuriser les escaliers des ERP (Etablissements Recevant du Public) demandent d’intégrer certains aménagements comme les nez de marche. Dans sa gamme WACCESS®, Wattelez propose...
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