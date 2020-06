Spécialiste en solutions d’étanchéité chimiques dédiées à la plomberie et au chauffage depuis 1860, GEB s’attache à apporter aux professionnels des solutions toujours plus fiables et pratiques pour leurs chantiers. Aujourd’hui, GEB révolutionne le raccordement des canalisations cuivre et laiton et lance le RC 50, une solution innovante et facile spécialement dédiée aux endroits difficiles d’accès !