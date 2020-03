WINCO Technologies est une société indépendante présente sur le marché de l’isolation hautes températures pour l’industrie depuis 1988 et de l’isolation thermique et acoustique pour le bâtiment depuis 2003.

Les produits WINCO Technologies équipent déjà plus de 25 000 foyers dans le cadre de travaux de rénovation de leurs habitations principales. Le SKYTECH PRO est le produit phare de la gamme avec déjà plus de 5 millions de m² posés en France et à l’étranger.



En phase avec son image de marque technologique, la société développe des matériaux innovants à destination des artisans du bâtiment et des industriels. Depuis 2011, avec l’appui de son laboratoire MCI Technologies, WINCO Technologies a engagé un vaste programme de Recherche et Développement autour des Matériaux à Changement de Phase (MCP). Ce programme a donné naissance en 2017 à THERMOCONFORT, le premier enduit intérieur thermo régulant à haute capacité thermique. Pour accompagner son développement commercial en France et à l’Export, le groupe a rejoint depuis décembre 2016 la nouvelle Technopôle Saint-Brieuc Armor. Depuis 2017, WINCO Technologies commercialise sur le territoire français le LEADAX, la seule alternative au plomb et le MAGPLY, la plaque de parement incombustible.