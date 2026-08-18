SP 11 LMR, la machine a projeter de référence conforme à la norme Stage V
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Thématique du 2 avril au 16 avril
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