ARISTECH SURFACES / AVONITE

ATI – Distributeur exclusif AVONITE® France - 95 Rue du Morellon
38070 Saint Quentin Fallavier
Royaume-uni
Leur entreprise est le fruit de 50 ans d’une histoire riche, d’une approche axée sur le client et d’un parcours marqué par l’innovation.

Ils proposent un portefeuille complet de solutions de revêtement sous les marques phare Avonite Surfaces®, STUDIO Collection et, depuis le tout début, Aristech Acrylics.

Leur famille de marques perdure. Qu’il s’agisse de créer une formulation à plus fort impact pour résister à des conditions environnementales extrêmes, d’inventer de nouvelles méthodes d’expédition pour optimiser l’espace, de produire une texture ressemblant tellement à une pierre naturelle que vous jureriez qu’elle provient de notre mère la Terre, ou simplement d’apporter la délicatesse du pétale de rose à l’intérieur, « leur objectif est la réussite de leurs clients en développant des partenariats efficaces et des solutions novatrices ».

Ils ont à cœur de vous servir pendant les cinquante prochaines années.

AVONITE® EN UN COUP D’OEIL
•    Solid surface très haut de gamme produit par ARISTECH SURFACES LLC
•    Composé de : 25% de polymère thermoplastique acrylique, 70% de minéral naturel, et 5% de pigments
•    Propose le programme RIGHT SIZE pour une flexibilité à toute épreuve : les panneaux sont disponibles :
              o    En épaisseur : entre 3 et 19 mm
              o    En largeur : entre 686 et 1524 mm
              o    En longueur : entre 2134 et 5182 mm
              o    Dans une composition identique aux formats standards
              o    Dans toutes les teintes du nuancier (à l’exception de 8064 Ice White)
•    Caractéristiques : Joints invisibles, hygiénique (non poreux), robustesse, translucide, thermoformable et facilement réparable
•    57 couleurs
•    4 catégories de prix
•    Accompagné d’une garantie de 10 ans
•    Doté d’un réseau d’experts hautement qualifiés dans la construction de façades et certifié ETA
•    Produit polyvalent utilisé aussi bien dans les façades, dans les établissements de santé ou d’éducation, dans l’hôtellerie, les commerces, ou encore en résidentiel 
 

