Avec plus de 120 ans d’expérience, CUPA PIZARRAS est le leader mondial de la production et la commercialisation d'ardoise naturelle. Nos 16 carrières et 22 ateliers en Espagne nous permettent d’offrir la gamme la plus complète du marché.





Les ardoises CUPA PIZARRAS sont exportées vers les cinq continents. Madagascar, Nouvelle-Zélande, Argentine, Japon, Guatemala... L'ardoise produite rejoint des projets partout sur la planète. En fait, une ardoise posée sur trois dans le monde porte la marque CUPA PIZARRAS





Notre équipe de 1500 personnes est composé de spécialistes et passionnés de l’ardoise naturelle. Grâce à notre contrôle de la qualité, notre savoir-faire traditionnel et la recherche constante de nouveaux processus de production plus efficaces, nous avons gagné la confiance de milliers d’architectes, de couvreurs et de particuliers dans le monde.