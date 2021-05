POLY-PAC, agence technique française du fabricant dott. Gallina, vous propose sur toute la France son expertise et les systèmes arcoPlus®.

Dott.Gallina Srl a été fondée en 1960 à La Loggia, une ville voisine de Turin, grâce à l'esprit d'entreprise du Dr. Pier Aulo Gallina, dont le dynamisme a donné une impulsion à la production de profilés pour l'industrie automobile. Il a jeté les bases solides d'une croissance constante qui a atteint la réalité commerciale actuelle.

Aujourd'hui, l'entreprise est un acteur reconnu sur le marché italien dans la production de plaques et de systèmes en polycarbonate, utilisés pour la construction de fenêtres-toitures-façades pour l'industrie de la construction ; Dott.Gallina représentent également une excellence dans l'extrusion de profils techniques destinés aux domaines industriels et automobiles. Accompagné de trois frères David, Daniel et Dario, le groupe emploie 220 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 millions d'euros, présentant également une forte orientation vers l'internationalisation.

Ces dernières années, plusieurs unités de production ont été créées à l'étranger aux États-Unis, en Inde, en Grèce et en Turquie. Le siège italien exporte jusqu'à 60% de la production, ce qui permet à l'entreprise d'agir en tant que concurrents de multinationales sur les marchés mondiaux.

Le savoir-faire de POLY-PAC :