Fenetres et Vérandas 2012

M3D alu, fenêtre et porte-fenêtre extérieur et intérieur alu
Créée en 2009 par le groupe MILLET, la fenêtre M3D aluminium est une fenêtre dotée de la technologie multimatériaux (technologie brevetée avec rupteur thermique)...
Thématique du 29 octobre au 11 novembre
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KALORY’R est la nouvelle génération de fenêtre respirante en aluminium à ouvrant visible du marché. Conçue pour répondre aux fortes contraintes...
SWISSPACER V est un intercalaire Warm-Edge, constitué d’une membrane en matériau composite de fibres de verre et d’une fine feuille d’acier inox, garantissant l’étanchéité au gaz de la lame d’air. Stable...
La gamme Winergetic Premium comporte des fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes en PVC. Pouvant être posée dans différents types de bâtiments allant de l’individuel...
Composée de profils d'aluminium à rupture de pont thermique, la verrière A74 s’adapte aux différentes types d'architecture et offre un maximum de lumière...
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