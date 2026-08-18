Génie climatique, électricité et plomberie

Chaudière fioul A1
La chaudière fioul à condensation ROTEX A1 avec une efficacité maximale pour tous les types de fioul. Ecologique, économique et "ready for Bio-Oil". Garantie de 15 ans sur le corps de chauffe.
Thématique du 9 mai au 23 mai
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