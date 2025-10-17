ConnexionS'abonner
ROTEX

Z.A. du Petit Nanterre - 31 rue des Hautes Pâtures - Le Narval - Bâtiment B
92737 Nanterre
France
Le climat idéal avec DAIKIN

Forts de 90 ans d’expérience dans le domaine des solutions de climatisation, chauffage et de conditionnement d’air, nous savons qu’une atmosphère de confort nécessite plus qu'un simple appareil de chauffage et/ou de climatisation :

  • Confort optimal : Vivez dans un climat intérieur adapté à votre style de vie.
  • Haute qualité : Détendez-vous et bénéficiez de tout le confort offert par nos solutions.
  • Efficacité énergétique : Réduisez vos factures énergétiques avec nos solutions éco-énergétiques. 
  • Commande intelligente : Régulez la température intérieure de vos intérieurs où que vous soyez avec nos technologies de confort connecté.

Des petites habitations jusqu’aux grands espaces de bureaux.

Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions DAIKIN de chauffage et de climatisation/refroidissement satisferont vos besoins. Commencez à définir votre projet, en sélectionnant votre type de bâtiment.

Des solutions pour chacun de vos besoins

DAIKIN propose la plus grande sélection de solutions de chauffage et de climatisation du marché, pour une adaptation à tous les environnements et à tous les besoins. 

Le savoir-faire de DAIKIN

  • Pompes à chaleur air-eau basse température 
  • Pompes à chaleur air-eau haute température
  • Pompe à chaleur hybride 
  • Pompes à chaleur air-air 
  • Pompes à chaleur géothermiques 
  • Chauffe-eau thermodynamiques 
  • Chaudières à condensation au mazout 
  • Chaudières à condensation au gaz 
  • Convecteur pompe à chaleur 
  • Ballons d'eau chaude sanitaire 
  • Sky Air 
  • Unités de traitement de l'air et systèmes de ventilation 
  • Systèmes de commande 
  • VRV 
  • Groupes d'eau glacée et équipement de traitement de l’air 
  • Réfrigération 
  • Rideaux d'air Biddle 
  • Unités de toit

Chaudière GCU compact

La ROTEX GCU compact est la combinaison optimale d’une chaudière gaz à condensation à haut rendement et d’un accumulateur d’énergie avec production d’eau chaude sanitaire intégrée. Grâce à ses dimensions...

