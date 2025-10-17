ROTEX
92737 Nanterre
France
Le climat idéal avec DAIKIN
Forts de 90 ans d’expérience dans le domaine des solutions de climatisation, chauffage et de conditionnement d’air, nous savons qu’une atmosphère de confort nécessite plus qu'un simple appareil de chauffage et/ou de climatisation :
- Confort optimal : Vivez dans un climat intérieur adapté à votre style de vie.
- Haute qualité : Détendez-vous et bénéficiez de tout le confort offert par nos solutions.
- Efficacité énergétique : Réduisez vos factures énergétiques avec nos solutions éco-énergétiques.
- Commande intelligente : Régulez la température intérieure de vos intérieurs où que vous soyez avec nos technologies de confort connecté.
Des petites habitations jusqu’aux grands espaces de bureaux.
Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions DAIKIN de chauffage et de climatisation/refroidissement satisferont vos besoins. Commencez à définir votre projet, en sélectionnant votre type de bâtiment.
Des solutions pour chacun de vos besoins
DAIKIN propose la plus grande sélection de solutions de chauffage et de climatisation du marché, pour une adaptation à tous les environnements et à tous les besoins.
Le savoir-faire de DAIKIN :
- Pompes à chaleur air-eau basse température
- Pompes à chaleur air-eau haute température
- Pompe à chaleur hybride
- Pompes à chaleur air-air
- Pompes à chaleur géothermiques
- Chauffe-eau thermodynamiques
- Chaudières à condensation au mazout
- Chaudières à condensation au gaz
- Convecteur pompe à chaleur
- Ballons d'eau chaude sanitaire
- Sky Air
- Unités de traitement de l'air et systèmes de ventilation
- Systèmes de commande
- VRV
- Groupes d'eau glacée et équipement de traitement de l’air
- Réfrigération
- Rideaux d'air Biddle
- Unités de toit
ROTEX GW-20/30 Full Condens
La nouvelle chaudière murale gaz à condensation ROTEX GW Full Condens est disponible en application « combi » avec production d’eau chaude sanitaire par micro-accumulation et en chauffage seul. L’innovation...
Pompe à chaleur HPSU compact
Avec cette nouvelle pompe à chaleur air/eau double service basse température, ROTEX propose une solution de chauffage complète et particulièrement compacte pour les constructions neuves. La HPSU compact...
Chaudière fioul A1
La chaudière fioul à condensation ROTEX A1 avec une efficacité maximale pour tous les types de fioul. Ecologique, économique et "ready for Bio-Oil". Garantie de 15 ans sur le corps de chauffe.
Chauffe-eau solaire CESI Solaris
Avec le chauffe-eau solaire individuel ROTEX CESI Solaris, bénéficiez d’une production d’eau chaude sanitaire grâce à l’énergie gratuite et renouvelable du soleil. Bénéfice solaire élevé grâce à une stratification...
Chaudière GCU compact
La ROTEX GCU compact est la combinaison optimale d’une chaudière gaz à condensation à haut rendement et d’un accumulateur d’énergie avec production d’eau chaude sanitaire intégrée. Grâce à ses dimensions...