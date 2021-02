Megapress permet de sertir même les tuyauteries en acier à paroi épaisse. Les raccords en acier 1.0308 à revêtement au zinc-nickel épousant la forme du tube garantissent alors une qualité et robustesse maximales et donc bien entendu aussi une longévité maximale. Les tubes en acier selon NBN EN ISO 6708 et NBN EN 10220/10255, dans les diamètres de 1/2" à 2" peuvent être relies de manière sure et fiable au système Viega Megapress.