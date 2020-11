CHAFFOTEAUX (ARISTON THERMO GROUP)

Depuis un siècle, Chaffoteaux crée la différence chaque jour en donnant accès au confort thermique à des millions de personnes. Précurseur dans le domaine des solutions multi-énergies, Chaffoteaux partage avec vous 100 ans de proximité et les innovations de demain.



Chaffoteaux a marqué le XXème siècle par l’accession au confort thermique du plus grand nombre. Cette quête du confort s’est faite grâce à l’innovation. Chaffoteaux a déposé plus de 200 brevets depuis sa création.



Chaffoteaux s’engage à développer une gamme de produits et de services visant à simplifier et à faciliter le métier des professionnels du génie climatique. Pour cela la marque propose des solutions de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire intégrant toutes les énergies, accessibles et éco-performantes.

> Pour répondre à la nouvelle réglementation thermique, dans le neuf.

> Pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, dans la rénovation.