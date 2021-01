COURANT SA

Afin de répondre aux évolutions du marché et aux nouvelles exigences en termes d’installation électrique, Courant vous présente la gaine FLEXICHOC. Ce conduit a été spécialement conçu pour les installations nécessitant un produit plus résistant aux chocs (IK 10) et préconisé par Enedis. Noir à bandes grises, le FLEXICHOC est un conduit reconnu par sa qualité et son utilité adaptée à différents besoins.