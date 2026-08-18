Pythagore : logiciel de Gestion pour bureaux d’études, sociétés d'ingénierie et de conseil
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Thématique du 9 décembre au 16 février
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