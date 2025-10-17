ConnexionS'abonner
Fermer
GAMBA - Batiweb

GAMBA

163 rue du Colombier
31670 LABEGE
France
Site web de la marque

GAMBA, éditeur de logiciels acoustique depuis 1976.

Depuis fin des années 70, GAMBA Acoustique exerce une activité de Recherche et Développement appliquée à tous les domaines de l'acoustique tels que la propagation acoustique en espace clos et en milieu ouvert, le comportement acoustique des matériaux et la transmission à travers les parois ou encore les effets du bruit sur l'homme et la gestion de l'environnement sonore.
 
Ce sont les résultats de tous ces travaux de recherche appliquée et notre expérience acquise dans l'ingénierie acoustique qui nous ont permis de développer et de valider 4 familles de logiciels de prévision et d'analyse acoustique, fiables et performants, disponibles en version française et anglaise. Ces logiciels sont destinés à tous les acteurs et intervenants tels que les ingénieurs d'études, les bureaux d'études, les acousticiens, les architectes... qui sont concernés par les problèmes liés à l'acoustique dans les domaines de l'industrie, du bâtiment ou encore de l'environnement.

Pour tous nos logiciels, une gamme complète de produits et services est mise à votre disposition :

  • Un contrat de maintenance
  • Des mises à jour
  • Formations ou séminaires
  • Journée annuelle d'information et d'échange
  • Des prestations de calculs à la demande

Le savoir-faire de GAMBA:

  • AcouS PROPA® est un logiciel de modélisation de la propagation acoustique dans les locaux et en extérieur. Notre programme est un outil modulaire qui permet de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Qu'il s'agisse d'un projet industriel, d'un parc éolien, d'une salle de spectacle... AcouS PROPA® calcule des cartes de bruit et permet également le calcul des décroissances sonores spatiales et temporelles.
  • AcouS STIFF® est un logiciel de Prévision de l'indice d'affaiblissement acoustique. Notre programme est conforme aux normes ISO 717-1, NFS 31-051 et ASTM-E413. En plus de nos tutoriels, notre équipe vous forme à l'utilisation du logiciel AcouS STIFF®.
  • AcouS STING® est un logiciel de prévision du niveau de bruit d'impact. Notre logiciel est conforme à la norme ISO 712-2 et est la suite logicielle d'AcouS STIFF®. Le niveau de bruit de chocs est le second critère pertinent pour évaluer la performance acoustique d'un plancher simple ou complexe. Les résultats sont présentés sous forme de graphes et/ou de tableaux. Le logiciel AcouS STING® est l'outil de simulation de niveau et d'amélioration aux bruits de choc le plus performant.
  • DIAG.Lexd® est un logiciel de prévention des risques liés à l'exposition au bruit le mieux conçu. Ce logiciel permet de diagnostiquer facilement et simplement l'exposition sonore des travailleurs. Il respecte parfaitement la norme EN ISO 9612, les calculs des Lex,8h sont effectués en prenant en compte les LAeq,Ti (niveaux continus équivalent mesurés) ainsi que les valeurs crêtes avec le pourcentage de ports des EPI (équipements de protection individuelle). Il s'adresse aussi bien aux spécialistes confirmés qu'aux personnes n'ayant pas de compétences particulières en acoustique. Cet outil pourra servir aussi bien aux services de prévention qu'aux services hygiène et sécurité, médecine du travail...

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.