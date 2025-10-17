GAMBA, éditeur de logiciels acoustique depuis 1976.

Depuis fin des années 70, GAMBA Acoustique exerce une activité de Recherche et Développement appliquée à tous les domaines de l'acoustique tels que la propagation acoustique en espace clos et en milieu ouvert, le comportement acoustique des matériaux et la transmission à travers les parois ou encore les effets du bruit sur l'homme et la gestion de l'environnement sonore.



Ce sont les résultats de tous ces travaux de recherche appliquée et notre expérience acquise dans l'ingénierie acoustique qui nous ont permis de développer et de valider 4 familles de logiciels de prévision et d'analyse acoustique, fiables et performants, disponibles en version française et anglaise. Ces logiciels sont destinés à tous les acteurs et intervenants tels que les ingénieurs d'études, les bureaux d'études, les acousticiens, les architectes... qui sont concernés par les problèmes liés à l'acoustique dans les domaines de l'industrie, du bâtiment ou encore de l'environnement.

Pour tous nos logiciels, une gamme complète de produits et services est mise à votre disposition :

Un contrat de maintenance

Des mises à jour

Formations ou séminaires

Journée annuelle d'information et d'échange

Des prestations de calculs à la demande

Le savoir-faire de GAMBA :