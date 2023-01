Pythagore : logiciel de Gestion pour bureaux d’études, sociétés d'ingénierie et de conseil



Vos outils sont dépassés ? Il est temps d’en changer ! Pythagore est un logiciel de gestion spécialement conçu pour les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie et de conseil, cabinets d’architectes. Il intègre toutes les fonctions nécessaires au pilotage de l’activité, en mettant l’homme et le projet au cœur du système : gestion des contrats, facturation, planification, suivi des charges, ressources, marges et temps passés, gestion de la relation client et de l’action commerciale.



Riche d’une longue expérience dans l’ingénierie, l’équipe Pythie a développé pour vous une solution unique pour faciliter votre gestion au quotidien :

un logiciel métier, fondé sur vos spécificités, et qui évolue dans le temps avec vos besoins

un outil unique pour l’ensemble de vos équipes, pour en finir avec les ressaisies et fluidifier l’échange d’informations

une vision synthétique et des exploitations statistiques multiples pour un meilleur pilotage et une aide à la décision

Pythagore accompagne au quotidien plus de 1800 utilisateurs et 4000 salariés, tous dans le même cœur de métier. Pourquoi pas vous ?