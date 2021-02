GEOMENSURA SAS

GEOMENSURA est concepteur & éditeur de logiciels depuis 35 ans pour tous les métiers de l'infrastructure avec une gamme complète de logiciels.

GEOMENSURA conçoit et édite des logiciels de CAO/DAO pour le monde des infrastructures, des aménagements et des VRD. Dédiés aux concepteurs comme aux entrepreneurs, ces logiciels permettent de :

DESSINER DES PLANS : produire des livrables à toutes les phases (plans DAO )

CONCEVOIR ET MODELISER en 3D des aménagements d’infrastructures et de VRD

CALCULER ET ANTICIPER, quantifier, chiffrer et étudier des variantes de projet optimisées



PARTAGER, COLLABORER ET ECHANGER SES DONNÉES autour d’une maquette BIM

Les logiciels CAO/DAO de GEOMENSURA ont la particularité d’intégrer un moteur graphique indépendant, dit “standalone”, 100% Open DWG™, simple à utiliser et dédié aux métiers des TP et des VRD.

En effet, les solutions développées par GEOMENSURA sont pensées sur le terrain par des utilisateurs pour des utilisateurs. Simples, rapides, efficaces et résolument intuitives, elles sont des outils précieux pour les acteurs des Travaux Publics, de l’aménagement et des Infrastructures.

L’interopérabilité, l’ergonomie, la rapidité de prise en main permettent aux utilisateurs d’éviter des formations trop longues ou sans rapport avec leur métier. C’est ce qui constitue l’ADN de GEOMENSURA depuis plus de 35 ans et fidélise aujourd’hui plus de 3 500 clients anglophones et francophones dans plus de 50 pays.

Le savoir-faire de GEOMENSURA :