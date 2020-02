Sage est une entreprise centrée sur les logiciels. Depuis 1981, l’entreprise SAGE se concentre sur l’édition des logiciels de gestion et de comptabilité.



En France, plus de 100 000 entreprises du BTP sont déjà équipées de logiciels Sage avec lesquels elles établissent chaque mois plus de deux millions de devis. Depuis plus de 20 ans, nous nouons de solides relations avec tous les acteurs du bâtiment (artisans, organisations professionnelles, centres de formation, fabricants, négociants…).

Sage propose une gamme complète de logiciels adaptés à vos différents besoins : devis, facturation, commandes, planning, suivi de chantier, gestion de clientèle, paie.