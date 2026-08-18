Matériel de Chantier

Passerelle aluminium
Les PASSERELLES ALUMINIUM 620 de 3 à 9 m de long sont autoportantes, réversibles, juxtaposables en passage ou plancher de sécurité pour les accès grande hauteur est équipé...
Thématique du 6 juillet au 19 juillet
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Cofra'VIT vous permet de coffrer votre chainage ou linteau en plus ou moins une heure, une personne seule, remplace le coffrage traditionnel (pas de trous dans les murs / pas de serre-joints / pas...
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