DICKIES Workwear

Avenue - Westfield Trading - BA3 4BH
00000 Estate, Radstock
Royaume-uni
Fondé en 1922 sous le nom de Williamson-Dickie Mfg. Co comme marque de vêtements de travail en proposant des salopettes pour les ouvriers, Dickies est depuis devenu le plus grand fabricant de vêtements de travail au monde.

Au fil du temps, cette confection robuste a influencé notre industrie et au final, notre ligne streetwear.

Chaque vêtement de travail Dickies est créé pour allier confort, qualité et durabilité tout en répondant aux exigences du marché et aux spécificités des différents métiers.

L'ambition de Dickies est de simplifier la vie des travailleurs et ainsi devenir leur partenaire au quotidien.

La marque Dickies s'est construite une véritable identité en Europe grâce à des gammes phares telles que GDT Premium ou Dickies Pro.

Nos pantalons de travail : 

 

  • Original Work Plant
  • Slim fit Work Plant
  • Slim Straight work Plant
  • Industrial work Plant

