La société Sortimo International est fabricant leader d'aménagement de véhicules depuis plus de 40 ans. Nous proposons des systèmes de rangement pour tous véhicules utilitaires et pour chaque métier : étagères, BOXX, mallettes et accessoires... Avec son siège et son propre site de production en Bavière à Zusmarshausen, Sortimo emploie près de 1000 collaborateurs dans le monde. 9 filiales, 24 stations Sortimo en Allemagne et une présence dans plus de 35 pays ; l'activité de Sortimo est internationale.