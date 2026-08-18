Plateforme élévatrice Handicapé pour lieux publics
La plate-forme élévatrice pour handicapés Oléolift permet de surmonter 3 ou 4 marches en toute sécurité sans bloquer l’escalier. Elle est conçue...
Thématique du 14 mars au 28 mars
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Résistance au feu : E60/PF60 - E120/PF120 PV feu : 01-U-434 CTICM PV DAS : LCPP N° 708/07 – NFS 61937 -1 et -4
ELENA, l'élévateur qui fait rimer accessibilité et design ! Jusqu'à 3 mètre de course et sans local machinerie. La maintenance est ainsi simplifiée...
Un élévateur pour franchir les petites différences de niveau chez le particulier ou dans les lieux accueillant du public. Avec son design attractif et fonctionnel, il n'y a...
Porte de hall sur paumelles de fabrication française et sur-mesure, la nouvelle Rhéa Confort à « Rupture de Pont Thermique » de Picard Serrures répond en tous points...
Le WC Odéon PMR est conforme à la réglementation PMR. D’une hauteur confort de 45 cm, il est stable avec 4 points de fixation au sol. Cuvette entièrement carénée...
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