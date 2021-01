Société française fondée en 1720, Picard Serrures est aujourd'hui concepteur et fabricant de systèmes de haute sécurité. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, la société développe des produits de qualité destinés aux particuliers et aux professionnels.



PICARD SERRURES concentre son métier sur trois activités :

• les serrures de haute sécurité certifiées A2P* et A2P***, la gamme la plus étendue du marché,



• les portes blindées contre l'effraction, réalisées sur-mesure pour répondre aux exigences de chaque client,



• les portes de hall, portes contre le vandalisme, en offrant des produits innovants et en répondant aux normes de sécurité et PMR dans les secteurs de la rénovation et de la réhabilitation.



Si PICARD SERRURES se positionne sur le marché français haut de gamme, l'entreprise ne cesse de développer la qualité de ses services : les délais de livraison, la qualité de la pose des produits et le service après-vente.

Le savoir-faire Picard serrures :